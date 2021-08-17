Serdar Ortaç: Chloe'ye nafaka verdiğim için pişmanım

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.