Serdar Ortaç: Chloe'ye nafaka verdiğim için pişmanım
Şarkıcı Serdar Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan'a, "Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi.
2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.
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Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.
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"HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR"
Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki gelmişti. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap vermişti.
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