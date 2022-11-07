  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü

Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü

Ünlü şarkısı Serdar Ortaç, konser sonrası sabaha karşı saat 5'te evinin önündeki manzarayı görünce adeta çılgına döndü.

Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.

1 / 7
Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. 

2 / 7
Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü - Resim: 3

Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden. MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti.

3 / 7
Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü - Resim: 4

Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yataktan çıkmak istemiyorum' açıklaması ilgi çekmişti.

4 / 7