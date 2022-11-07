Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü
Ünlü şarkısı Serdar Ortaç, konser sonrası sabaha karşı saat 5'te evinin önündeki manzarayı görünce adeta çılgına döndü.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü.
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Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden. MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti.
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Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yataktan çıkmak istemiyorum' açıklaması ilgi çekmişti.
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