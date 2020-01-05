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  3. 05 Ocak 2020 16:43

Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın büyük sırrı ortaya çıktı

Geçen yıl Ağustos ayında boşanan ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma davasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın büyük sırrı ortaya çıktı

5 yıllık evliliklerini 2019’un ağustos ayında noktalayan ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın büyük sırrı ortaya çıktı

Ortaç’ın boşanırken Loughnan’a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.

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Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın büyük sırrı ortaya çıktı

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"
Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için 'hamileliği problemli olabilir' dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. 'Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur' dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti..

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Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın büyük sırrı ortaya çıktı

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