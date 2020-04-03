Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi
Magazin dünyasının ünlü isimleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı eve kapandı. Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür ile yollarını ayıran Serdar Ortaç ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Magazin dünyasının ünlü isimleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı eve kapandı. Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür ile yollarını ayıran Serdar Ortaç ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Lüks yaşamlarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç, paylaşımına şu notu düştü:
"ARTIK SEN DE HERKES GİBİSİN" Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.