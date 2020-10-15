Serdar Ortaç: ''Yasak var, konuşamam''
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, gazetecilerin eski eşi Chloe Loughnan hakkında soru soması üzerine, "Maalesef kendisi ile ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi. Ortaç böylelikle, Loughnan'ın aldırdığı mahkeme kararını ilk kez açıkladı.
Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili tüm soruları, mahkemece verilen konuşma yasağı dolayısıyla yanıtsız bırakan Serdar Ortaç, "Malesef kendisi ile ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi. Ortaç, böylelikle eski eşinin aldırdığı konuşma yasağını ilk kez açıklamış oldu.
Azerbaycan'da kendisiyle ilgili çıkan ölüm dedikodularına, "Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim." sözleri ile değerlendiren Ortaç, ölümden korkmuyorum dedi.
Sosyal medyayı da yakından takip ettiğini dile getiren şarkıcı, kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söylerken, "Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş filan değilim. Sadece Cumhurbaşkanını seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık. Yürüyemiyordum biliyorsunuz. Rabbime şükrediyorum ayaktayım." şeklinde konuştu.