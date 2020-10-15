Serdar Ortaç: ''Yasak var, konuşamam''

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili tüm soruları, mahkemece verilen konuşma yasağı dolayısıyla yanıtsız bırakan Serdar Ortaç, "Malesef kendisi ile ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi. Ortaç, böylelikle eski eşinin aldırdığı konuşma yasağını ilk kez açıklamış oldu.