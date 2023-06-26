Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor

Öte yandan aylık 700 bin liralık nafaka nedeniyle eski eşi Chloe Loughnan ile davalık olan ve zaman zaman sert açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikâyet mi ettim? Annem, 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı" açıklamasında bulunmuştu.