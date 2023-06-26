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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor

Serdar Ortaç'ın 2014 - 2019 arasında evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor - Resim: 1

Serdar Ortaç ile yaklaşık 5 yıl boyunca evli kaldıktan sonra 2019 yılında evliliğine son veren güzel model Chloe Loughnan, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor - Resim: 2

Sevgilisi Fergus Hennessy'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Chloe Loughnan, o anları da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etti.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor - Resim: 3

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, daha sonra Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor - Resim: 4

Öte yandan aylık 700 bin liralık nafaka nedeniyle eski eşi Chloe Loughnan ile davalık olan ve zaman zaman sert açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikâyet mi ettim? Annem, 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı" açıklamasında bulunmuştu.

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