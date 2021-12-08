Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan iç çamaşırsız pozlarıyla olay oldu
Serdar Ortaç'ın kendisinden 22 yaş küçük eski eşi Chloe Loughnan, iddialı paylaşımlarıyala sosyal medyayı sallıyor.
2014 yılında Serdar Ortaç ile dünya evine giren Chloe Loughnan, 2019 yılında boşanmıştı.
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Serdar Ortaç’ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Ünlü model Chloe Loughnan iki aradan tekrar İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Chloe, 181 bin takipçili instagram hesabından iç çamaşırsız kombinini paylaştı.
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