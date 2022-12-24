Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu! İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu
Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu.
Türk pop müziğinin efsanesi Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran ''Karabiberim'' klibinde oynayan İlknur Soydaş, yıllara meydan okuyor.
Klipte Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği Soydaş, bu sahneyle hafızalara kazındı.
Şimdi 44 yaşında olan Soydaş'ın son halini görenler "yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı.
İşte İlknur Soydaş'ın son hali...
Ekranlardan uzak bir hayat süren Soydaş, Karabiberim klibinin kendisine uğurlu geldiğini belirterek şöyle konuşmuştu:
"Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi. Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım"