Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu! İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu

Ekranlardan uzak bir hayat süren Soydaş, Karabiberim klibinin kendisine uğurlu geldiğini belirterek şöyle konuşmuştu:



"Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi. Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım"