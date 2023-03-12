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  4. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40), enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. 

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Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti. 

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Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. 

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Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)

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