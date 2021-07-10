Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler

Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.