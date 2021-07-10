Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler
Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı.
Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.
Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci sonrasında ilk defa Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KAYBETTİĞİMİZ ZAMANI TOPLAYACAĞIZ" Ü
nlü şarkıcı, mutlu olduğunu belirterek "Artık yavaş yavaş pandemi sona eriyor. Sahneleri çok özledim onun için çok mutluyum. Bence kaybettiğimiz zamanı toplayacağız" dedi.
Yeni bir albüm çalışması yaptığını söyleyen Ortaç "Best of Serdar Ortaç yapıyoruz. Demet Akalın, Gülşen, Mustafa Ceceli, İrem Derici bütün sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.