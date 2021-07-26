Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye şok sözler: Şeytan görsün yüzünü!
İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen eski eşinin evine haciz getirttiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, ''Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?'' sorusuna ''Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim'' dedi.
Önceki gün Şile'de sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda Seçil Gür ile ilişkisini noktalayan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki şarkıcı, eski eşine 700 bin TL nafaka ödediğini, Loughnan'ın buna rağmen kendisine dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirdi.
"HALA NAFAKA ÖDÜYORUM"
"Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor." diyen Serdar Ortaç, "Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları!" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK ORTADAN KALKACAK"
Erkeklerin evlenip, boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50, belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak." dedi.
"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ!"
Serdar Ortaç, gazetecilerin, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna ise, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim." şeklinde cevap verdi.
"KENDİSİNDEN HİÇ BEKLEMEZDİM"
Geçtiğimiz günlerde borçlarının bittiğini söyleyen Ortaç, "Şu an sadece Chloe'nin açtığı dava var. Kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak? Bence yapmaması gerekirdi." diyerek, eski eşine sitem etmişti.