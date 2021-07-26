Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye şok sözler: Şeytan görsün yüzünü!

"EVLİLİK ORTADAN KALKACAK"

Erkeklerin evlenip, boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50, belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak." dedi.



"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ!"

Serdar Ortaç, gazetecilerin, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna ise, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim." şeklinde cevap verdi.