Serdar Ortaç’tan kripto para açıklaması

"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak" dedi.