Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi
Serdar Ortaç, geçen Ağustos ayında boşandığı Chloe Loughnan için ''Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nakafa verdim'' sözlerine Chloe'den yanıt geldi.
Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.
Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.
Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”