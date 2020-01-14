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  3. 14 Ocak 2020 09:33

Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

Serdar Ortaç, geçen Ağustos ayında boşandığı Chloe Loughnan için ''Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nakafa verdim'' sözlerine Chloe'den yanıt geldi.

Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.

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Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.

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Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”

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Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

'Para peşinde değil'
İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

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