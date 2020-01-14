Serdar Ortaç'tan tepki çeken nafaka açıklaması ! Chloe'dan yanıt geldi

Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”

