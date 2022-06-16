Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi
Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi.
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere’ye yerleşmişti.
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Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olmak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. "
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"Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli 32 derece sıcaklığı görünce beyaz bikinisini giyip poz verdi.
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