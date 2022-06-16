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Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi.

Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi - Resim: 1

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere’ye yerleşmişti.

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Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi - Resim: 2

Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olmak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi - Resim: 3

"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. "

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Serel Yereli beyaz bikinisiyle poz verdi - Resim: 4

"Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli 32 derece sıcaklığı görünce beyaz bikinisini giyip poz verdi.

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