Serel Yereli büstiyere sığamadı! Cesur paylaşımına yorum yağdı: ''Küçük gelmiş''
İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaştığı büstiyerli pozuyla takipçilerinin diline düştü.
Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde ise yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla yine olay oldu.
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Cesur tarzı ile beğeni toplayan Tilki son olarak siyah büstiyer giydi.
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Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.
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Serel Yereli'nin son paylaşımında kıyafetini gören bazı takipçileri ise ilginç yorumlarda bulundu.
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