Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli pozları ile olay oldu

Serel Yereli kimdir?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.