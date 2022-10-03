Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli pozları ile olay oldu
O ses Türkiye yarışmasıyla ekranlarda görünmeye başlayan Serel Yereli paylaşımları ile beğeni topluyor.
Serel Yereli, dün sosyal medya hesabında paylaştığı hikayesinde "fotoğraflarımın çoğunu sildim, azı kaldı" demişti. Daha dikkatli yaşamak istediğini söyleyen Yereli, sırt dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşımına beğeni yağdı.
Serel Yereli kimdir?
19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.
Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.
Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış.