Serel Yereli jartiyer giydiği anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

"HEP MÜZİKAL OYUNCUSU OLMAK İSTİYORDUM"



Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.