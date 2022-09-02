Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı
Bodrum Masalı dizisinde Alara rolüne hayat veren Serel Yereli, leoparlı bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.
Verdiği cesur pozlarla sosyal medyada olay olan Yereli, paylaşımlarıyla ilgili odağı oldu.
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'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra yurt dışına taşınmış ve müzik kariyerine odaklanmıştı.
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Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla gündemden inmeyen güzel oyuncu, takipçilerinden tam not alıyor.
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Müzik kariyeri için O Ses Türkiye yarışmasına katılan güzel oyuncu kısa sürede elenmişti.
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