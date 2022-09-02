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Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı

Bodrum Masalı dizisinde Alara rolüne hayat veren Serel Yereli, leoparlı bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı - Resim: 1

Verdiği cesur pozlarla sosyal medyada olay olan Yereli, paylaşımlarıyla ilgili odağı oldu.

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Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı - Resim: 2

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra yurt dışına taşınmış ve müzik kariyerine odaklanmıştı.

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Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı - Resim: 3

 Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla gündemden inmeyen güzel oyuncu, takipçilerinden tam not alıyor.

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Serel Yereli leoparlı bikinisiyle şov yaptı - Resim: 4

Müzik kariyeri için O Ses Türkiye yarışmasına katılan güzel oyuncu kısa sürede elenmişti.

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