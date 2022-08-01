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  4. Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz...

Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz...

Bodrum Masalı dizisinin oyuncularından biri olan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Serel Yereli tatil için İzmir'e geldi.

Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz... - Resim: 1

Serel Yereli, aileisni görmek ve tatil yapmak için İzmir'e geldi.

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Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz... - Resim: 2

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren güzel isim, son paylaşımıyla da çok konuşuldu.

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Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz... - Resim: 3

Yereli, Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurmuştu.

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Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz... - Resim: 4

Eski oyuncu, şarkıcılık yapmak için oyunculuğu bırakmıştı.

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