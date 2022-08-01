Serel Yereli soluğu İzmir'de aldı: Ayna karşısında bikinili poz...
Bodrum Masalı dizisinin oyuncularından biri olan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Serel Yereli tatil için İzmir'e geldi.
Serel Yereli, aileisni görmek ve tatil yapmak için İzmir'e geldi.
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Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren güzel isim, son paylaşımıyla da çok konuşuldu.
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Yereli, Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurmuştu.
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Eski oyuncu, şarkıcılık yapmak için oyunculuğu bırakmıştı.
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