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  4. Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi

Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi

Oyunculuğu bırakıp müzik eğitim almak için Londra'ya yerleşen Serel Yereli, arkadaşının doğum gününde sahne aldı. Süper mini elbisesiyle dikkat çeken Yereli, o pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi - Resim: 1

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. Londra'da yaşayan Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 

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Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi - Resim: 2

Bir arkadaşının doğum gününde sahneye çıkan Yereli, minicik eteğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi - Resim: 3

Yereli, ayağını kaldırarak verdiği pozunu 'Muhteşem bir anı' notuyla paylaştı. 

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Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi - Resim: 4

Yereli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. 

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