Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi
Oyunculuğu bırakıp müzik eğitim almak için Londra'ya yerleşen Serel Yereli, arkadaşının doğum gününde sahne aldı. Süper mini elbisesiyle dikkat çeken Yereli, o pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. Londra'da yaşayan Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Bir arkadaşının doğum gününde sahneye çıkan Yereli, minicik eteğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yereli, ayağını kaldırarak verdiği pozunu 'Muhteşem bir anı' notuyla paylaştı.
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Yereli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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