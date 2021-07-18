Serel Yereli'nin yeni ''plaj modası'' olay oldu... Bikini yerine...
uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli sosyal medyadaki son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti.
25 yaşındaki güzel oyuncu sıcaktan bunalıp parka çıktı. Siyah bikini altının üstüne siyah bir bandana tercih eden Yereli'nin bu tercihi hayranlarının ilgisini çekti.
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Bikini üstü yerine bandana tercih eden güzel oyuncu takipçilerinden beğeni aldı.
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Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay olmuştu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etmişti.
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Serel Yereli "Açıldı açılacak", "Ha gayret gözükecek" tarzında yapılan yorumlara sert çıktı.
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