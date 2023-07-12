Seren Serengil bikinili pozlarıyla mankenlere meydan okudu

Seren Serengil, yazın çalışmaya karşı olduğunu söyledi.

Serengil şunları söyledi:

"Acun'a bir konuda çok katılıyorum, insanlar yazın çalışmamalı... Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır, 23 yıldır haziran dedim mi giderim, eylül sonu dönerim. Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli. Yazın çalışmak nedir ya, herkes bu sıcakta keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi, zamlardan diğerlerinde böyle bir güzellik yapın. 3 ay tatil verin maaşlarında verin. Sizin vatandaşlarımız sadece memurlar mı?"