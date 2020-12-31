Seren Serengil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Seren Serengil'in zayıflığının altından büyük bir sağlık sorunu çıktı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu' nedeniyle 46 kiloya kadar düşen Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" dedi ve sunuculuk yaptığı programda gözyaşlarını tutamadı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu.
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 49 yaşındaki ünlü isim, 'Dumping Sendromu' nedeniyle riskli bir ameliyat olacak.
DUMPING SENDROMU NEDİR?Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.