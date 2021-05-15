Seren Serengil ''photoshop''un dibine vurdu

Dumping sendromuna yakalanan Serengil, son yaptığı paylaşımlarda adeta bir deri bir kemik kalmıştı.

Seren Serengil kendisine gelen yorumlara "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum" yanıtını vermişti.