Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.