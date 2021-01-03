Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi
Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı. da bulunmadı.
Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı. da bulunmadı.
GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI
Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.
Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı.