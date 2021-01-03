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  3. 03 Ocak 2021 22:38

Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi

Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı. da bulunmadı.

Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi

Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı. da bulunmadı.

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Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi

GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI
Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.

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Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi

Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı.

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Seren Serengil ve annesi arasında Gülben Ergen krizi

İkilinin arasındaki kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serengil ise henüz konuyla ilgili bir açıklama

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