Seren Serengil zayıflığı ile sosyal medyayı salladı

Takipçileri, aşırı zayıflayan Serengil'e; "Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz", "Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık", "Bir deri bir kemik kalmışsın", "Vazgeç artık şu ameliyatlardan" şeklinde yorumlar yazdı.