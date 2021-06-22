Seren Serengil zayıflığı ile sosyal medyayı salladı
2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan, bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil sosyal medyada zayıflığı ile dikkat çekiyor.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, son olarak safra kesesi ameliyatı olan 50 yaşındaki Seren Serengil'in son paylaşımı görenleri şoke etti.
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Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen şarkıcı, aşırı zayıflığıyla dikkat çekti.
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"BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞSIN"
Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü şarkıcının son hali sevenlerini üzdü.
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Takipçileri, aşırı zayıflayan Serengil'e; "Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz", "Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık", "Bir deri bir kemik kalmışsın", "Vazgeç artık şu ameliyatlardan" şeklinde yorumlar yazdı.
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