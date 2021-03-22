Seren Serengil’den kötü haber

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." ifadelerini kullandı.