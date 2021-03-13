Seren Serengil'den Neslihan Atagül'e olay suçlama

Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.