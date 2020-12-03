Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

"Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" cevabını vererek o dönem de gündem olmayı başarmıştı.