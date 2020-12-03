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  3. 03 Aralık 2020 12:16

Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

Seren Serengil'in 25 yıl önce verdiği röportajda ''Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim'' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil'in 1995 yılına ait röportajı ortaya çıktı.

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Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

Seren Serengil'in Yüksel Şengül'e verdiği bu röportaj yeni assolist olduğu döneme ait. Seren Serengil'in röportajını yayınlayan gazetedeki köşenin adı ise "Dobra Dobra".

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Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

Ünlü sunucu kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna ise, "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor."

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Seren Serengil'in bekaret itirafı yeniden olay oldu

"Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" cevabını vererek o dönem de gündem olmayı başarmıştı.

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