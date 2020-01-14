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  3. 14 Ocak 2020 12:36

Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı

Seren Serengil İstanbul Havalimanından bir fotoğrafını paylaştı. Serengil'in saçlarındaki değişim dikkat çekiciydi. Yeni imajıyla sanatçıyı bazı takipçileri Ahu Tuğba'ya benzetirken bazıları da "Harika Avcı zannettim" mesajları attı.

Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı

Yeni saç stiliyle tanımakta zorlanacağınız Seren Serengil'e takipçilerinden gelen mesajlar şöyle:
- İmaj süper tebrikler.
- Gunaydın. Saçlar güzel olmuş.

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Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı

- Keşke eski saçına dönsen.
- Bu saç stili fena yakışmış.
- Şimdi herkes bu tarz giyincek. Bakın görün öncümüz belli.
- Ahu Tuğba sandım bir an.
- Ahu tuğba gibi.

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Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı

- Saçlarınız cok güzeldi. Niye böle yaptırdınız?
- Harika avcı sandım.
- Bu fotoğrafın Ahu Tuğba'nın gençliği olduğuna yemin edebilirim.
- Saçlar süper olmuş, çok yakışmış.
- Yeni saç modeline bayıldım, çok yakışmış.

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Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı

- Kahverengi saçlarınız ile çok daha genç ve dinamik gözüküyordunuz, o halinizi özledik.
- Merhaba Seren hanım. Bir an Kim Basinger sandım.

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