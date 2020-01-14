Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı
Seren Serengil İstanbul Havalimanından bir fotoğrafını paylaştı. Serengil'in saçlarındaki değişim dikkat çekiciydi. Yeni imajıyla sanatçıyı bazı takipçileri Ahu Tuğba'ya benzetirken bazıları da "Harika Avcı zannettim" mesajları attı.
Yeni saç stiliyle tanımakta zorlanacağınız Seren Serengil'e takipçilerinden gelen mesajlar şöyle:
- İmaj süper tebrikler.
- Gunaydın. Saçlar güzel olmuş.
- Keşke eski saçına dönsen.
- Bu saç stili fena yakışmış.
- Şimdi herkes bu tarz giyincek. Bakın görün öncümüz belli.
- Ahu Tuğba sandım bir an.
- Ahu tuğba gibi.
- Saçlarınız cok güzeldi. Niye böle yaptırdınız?
- Harika avcı sandım.
- Bu fotoğrafın Ahu Tuğba'nın gençliği olduğuna yemin edebilirim.
- Saçlar süper olmuş, çok yakışmış.
- Yeni saç modeline bayıldım, çok yakışmış.