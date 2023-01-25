Serenay Sarıkaya, ayaklarıyla ilgili gelen yorumlara cevap verdi
Son dönemde başarılı projelerle ekrana gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, rol aldığı Şahmaran dizisindeki o sahne ile gündeme geldi.
Dijital bir platformda yayınlanan ‘Şahmaran’ adlı dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası, geçtiğimiz haftalarda magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü.
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Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
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Burak Deniz, Serenay Sarıkayave Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı 'Şahmaran' dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlamıştı.
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Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken, Sarıkaya'nın bir sahnede görünen ayakları ise sosyal medyaya damga vurmuştu.
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