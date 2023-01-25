Serenay Sarıkaya, ayaklarıyla ilgili gelen yorumlara cevap verdi

Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullanmıştı.