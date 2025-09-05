Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti
Geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisi ünlü şarkıcı Mert Demir ile 33'üncü yaş gününü kutlarken tanga bikinisiyle verdiği pozlar olay olan Serenay Sarıkaya yaza veda pozlarını da beyaz bikinisiyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Sarıkaya, yeni yaşını sevgilisi Mert Demir’le birlikte kutlamıştı.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sarıkaya, doğum günü için yaptığı bikinili paylaşımlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırmış tanga bikinisiyle verdiği pozlar, kısa sürede gündem oldu ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hem aşk hayatı hem de cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Serenay Sarıkaya, tatil döneminde gezdiği yerlerden kareleri ve özel anılarını takipçileriyle paylaştı.
