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  3. 06 Kasım 2020 16:35

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında açıklamalarda bulundu.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinin bittiğini ünlü komedyen açıklamıştı. Etiler'de görüntülenen Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu

İlişkinin bitmesinin ardından Cem Yılmaz'ın Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, önceki akşam bir restoran çıkışı görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu

Sarıkaya, aracının camını açarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu

Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile ayrılık sorularına ise, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" yanıtını verdi.

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