Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı hakkında açıklamalarda bulundu.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinin bittiğini ünlü komedyen açıklamıştı. Etiler'de görüntülenen Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı konu hakkında açıklamalarda bulundu.
İlişkinin bitmesinin ardından Cem Yılmaz'ın Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, önceki akşam bir restoran çıkışı görüntülendi.