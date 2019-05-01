Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu
Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bürsin'le ayrılık haberi cemiyet hayatının çapkınlarını harekete geçirdi. Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar oyuncuyla tanışmak için sosyal medyadan takibe almanın yanı sıra oyuncunun yakın dostu Yas
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin herkesin örnek gösterdiği ilişkilerini 3 yıllık ilişkilerini 'heyecanı bitti' diyerek bitirmişti.
Ayrılığın hemen ardından Sarıkaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 200 bin kişi artarak 7.8 milyona ulaştı.