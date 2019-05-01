  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Mayıs 2019 16:20

Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu

Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bürsin'le ayrılık haberi cemiyet hayatının çapkınlarını harekete geçirdi. Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar oyuncuyla tanışmak için sosyal medyadan takibe almanın yanı sıra oyuncunun yakın dostu Yas

Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin herkesin örnek gösterdiği ilişkilerini 3 yıllık ilişkilerini 'heyecanı bitti' diyerek bitirmişti.

1/ 21
Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu

Ayrılığın hemen ardından Sarıkaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 200 bin kişi artarak 7.8 milyona ulaştı.

2/ 21
Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu

Güzel oyuncu, Bürsin'le uzatmalı ilişkisine son verince de çapkınların gözdesi haline geldi.

3/ 21
Serenay Sarıkaya ile tanışmak isteyen çapkınlar onu devreye soktu

ADIM ADIM TAKİPTELER Özellikle cemiyet hayatının genç playboyları güzel oyuncuyla tanışmak için adeta sıraya girdi. Sarıkaya ile iletişime geçmek isteyen çapkınlar, ünlü oyuncuyu sosyal medyada takibe aldı.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM