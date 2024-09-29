Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya'nın festivalden yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi topladı.
Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Adana Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu.
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Saçlarını daha kısa kullanmaya başlayan ünlü oyuncu sade tarzıyla beğeni topladı.
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Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana'da olduğum için çok mutluyum. Adana sevdamı bilenler bilir" ifadelerini kullandı.
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Görkemli gecede Ahmet Rıfat Şungar, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü Serenay Sarıkaya’nın elinden aldı.
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