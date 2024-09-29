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Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı

Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya'nın festivalden yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi topladı.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı - Resim: 1

Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Adana Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu.

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Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı - Resim: 2

Saçlarını daha kısa kullanmaya başlayan ünlü oyuncu sade tarzıyla beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı - Resim: 3

Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana'da olduğum için çok mutluyum. Adana sevdamı bilenler bilir" ifadelerini kullandı.

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Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı - Resim: 4

Görkemli gecede Ahmet Rıfat Şungar, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü Serenay Sarıkaya’nın elinden aldı.

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