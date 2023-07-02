Serenay Sarıkaya, kendi başlattı, kendi bitirdi: Bikiniye veda
Aile dizisinin sezon arasını yaz tatili ile değerlendiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil pozlarını "Dönüş yapıldı. Ve üzülerek bikinili yaz fotoğraflarının sonuna gelindi." diyerek noktaladı.
Dizisinin sezon finali yapmasıyla yaklaşık bir aydır tatilde olan Serenay Sarıkaya setlere döndü.
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Tatilden son bikinili karelerini paylaşan güzel oyuncunun denize atladığı anlar olay oldu.
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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatile Yunanistan'a gitmişti.
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Buradan bolca bikinili karelerini paylaşan Sarıkaya "Ve üzülerek bikinili yaz fotoğraflarının sonuna gelindi." yorumunu yazarak birbirinden güzel fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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