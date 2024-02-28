Serenay Sarıkaya sıfır makyajlı haliyle gündem olu
Oynuculuk kariyeri ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, makyajsız halini paylaştı.
Son dönemde müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
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10.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından makyajsız pozlarını yayınlayan oyuncu, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.
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Takipçileri, Sarıkaya'ya; "Çok sade ve çok güzelsin", "Prenses" ve "Makyajsız ve filtresiz bile bu kadar güzel olman şaşırtmadı" şeklinde iki bine yakın yorum yaptı.
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