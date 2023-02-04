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Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi

Son dönemde rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi - Resim: 1

Serenay Sarıkaya, son dönemde rol aldığı projelerle gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, Show Tv ekranlarında yayınlanacak Aile dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sarıkaya'nın dizideki partneri ise Kıvanç Tatlıtuğ olacak. 

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Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi - Resim: 2

Güzel oyuncu sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımı beğeni ve yorum yağmurunu tutuluyor. 

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Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi - Resim: 3

Son olarak Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle birbirinden güzel pozlar verdi. 

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Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi - Resim: 4

Suyun içinde çekilen bu sanatsal karelere beğeni yağdı.

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