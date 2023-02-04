Serenay Sarıkaya süper mini elbisesiyle poz verdi
Son dönemde rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.
Serenay Sarıkaya, son dönemde rol aldığı projelerle gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, Show Tv ekranlarında yayınlanacak Aile dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sarıkaya'nın dizideki partneri ise Kıvanç Tatlıtuğ olacak.
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Güzel oyuncu sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımı beğeni ve yorum yağmurunu tutuluyor.
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Son olarak Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle birbirinden güzel pozlar verdi.
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Suyun içinde çekilen bu sanatsal karelere beğeni yağdı.
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