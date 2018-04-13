Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?
Uzun süredir beraberlik yaşayan ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya’dan çok konuşulacak hamle.
Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığından sonra Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in de mi ayrıldı ?
Akşam'ın haberine göre; Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını sildi. Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı.
Çiftin hayranları sosyal medyada 'Sizin aranızda neler oluyor', 'Lütfen ayrılmayın!' gibi yorumlarda bulundu.