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  3. 13 Nisan 2018 11:00

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Uzun süredir beraberlik yaşayan ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya’dan çok konuşulacak hamle.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığından sonra Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in de mi ayrıldı ?

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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Akşam'ın haberine göre; Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını sildi. Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı.

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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Çiftin hayranları sosyal medyada 'Sizin aranızda neler oluyor', 'Lütfen ayrılmayın!' gibi yorumlarda bulundu.

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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

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