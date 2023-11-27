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  4. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor

Başrolünü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor... Aile dizisinin final tarihi belli oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor - Resim: 1

'Aile' dizisi son yılların en büyük bütçeli dizilerinden biri olması ve pek çok ünlü isme yer vermesiyle adından sıkça söz ettiren bir yapım oldu. 

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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor - Resim: 2

Senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor.

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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor - Resim: 3

Dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. 

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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor - Resim: 4

Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

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