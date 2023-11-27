Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
Başrolünü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor... Aile dizisinin final tarihi belli oldu.
'Aile' dizisi son yılların en büyük bütçeli dizilerinden biri olması ve pek çok ünlü isme yer vermesiyle adından sıkça söz ettiren bir yapım oldu.
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Senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor.
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Dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı.
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Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.
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