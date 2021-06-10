Serenay Sarıkaya yeşil bikinisiyle beğeni topladı
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından verdiği pozlarla beğeni topladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan oyuncu kendine hayran bıraktı.
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Ünlü oyuncunun dakikalar önce yayınladığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
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