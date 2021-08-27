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  4. Serenay Sarıkaya yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 

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Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmişti.

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Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmişti.

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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, fotoğrafını "Hiyaaaa…" notuyla paylaştı.

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