Serenay Sarıkaya yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
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Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmişti.
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Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmişti.
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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, fotoğrafını "Hiyaaaa…" notuyla paylaştı.
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