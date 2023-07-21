Serenay Sarıkaya'dan 10 milyon takipçi kutlaması

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Sarıkaya uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestirmişti. Ünlü ismin son hali takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bir çok takipçisi Serenay Sarıkaya’ya uzun saç yakıştığını savundu.