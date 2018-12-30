Serenay Sarıkaya'dan itiraf
Serenay Sarıkaya Kerem Bursin ile birlikteliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Kerem Bursin ve ilişkisi hakkında bir itirafta bulunan Serenay Sarıkaya, dinlediği efsane sanatçıları da açıkladı.
Evde müthiş bir Türk Sanat Müziği ve arabesk arşivi olduğunu anlatan Sarıkaya, "Binlerce plağıma her gün yenisi ekleniyor. Müzeyyan Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Bergen dinledikçe canlanıyorum" dedi.
Seranay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'le arabesk ve alaturka gecceleri düzenlediğini söyledi.