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  3. 30 Aralık 2018 13:50

Serenay Sarıkaya'dan itiraf

Serenay Sarıkaya'dan itiraf

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin ile birlikteliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Kerem Bursin ve ilişkisi hakkında bir itirafta bulunan Serenay Sarıkaya, dinlediği efsane sanatçıları da açıkladı.

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Serenay Sarıkaya'dan itiraf

Evde müthiş bir Türk Sanat Müziği ve arabesk arşivi olduğunu anlatan Sarıkaya, "Binlerce plağıma her gün yenisi ekleniyor. Müzeyyan Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Bergen dinledikçe canlanıyorum" dedi.

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Serenay Sarıkaya'dan itiraf

Seranay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'le arabesk ve alaturka gecceleri düzenlediğini söyledi.

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Serenay Sarıkaya'dan itiraf

Serenay Sarıkaya'nın Bergen'in hayatını anlatacak filmde başrol oynaması gündeme gelmişti.

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