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  3. 02 Ocak 2021 10:46

Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile biten ilişkisinin ardından sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başladı.

Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile biten ilişkisinin ardından sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başladı.

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Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

29 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak annesiyle çekildiği yeni yıl pozları ile beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

"DERSİMİZİ ALDIK..."
Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..." mesajını not düştü.

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Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi görürken, manidar mesajı da hayranlarının dikkatini çekti.

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