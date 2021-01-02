Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşım! Cem Yılmaz’la ayrılığının ardından…

"DERSİMİZİ ALDIK..."

Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..." mesajını not düştü.