Serenay Sarıkaya'dan süper mini elbisesiyle iddialı pozlar
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatilden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, kırmızı süper mini elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.
Serenay Sarıkaya, yaz tatilinden hayranlarını heyecanlandıran fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Instagram’da dokuz milyonu aşkın takipçisi olan başarılı oyuncunun her karesi yüz binlerce beğeni alıyor.
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SERENAY SARIKAYA: EVDEYİM BEBEĞİM
Her karesiyle konuşulan oyuncu, kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.
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Üç kare yayınlayan Sarıkaya, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyuncu fotoğraflara, "Bebeğim evdeyim" yazdı.
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Oyuncu, daha önce paylaştığı kırmızı bikinisiyle Hande Erçel'in paylaştığı kırmızı mayosuyla karşılaştırılmıştı.
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