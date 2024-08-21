Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Netflix dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonuna damgasını vuran küvet sahnesinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.
Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı yılanların anası olarak bilinen mitolojik bir efsaneyi Şahmaran dizisi, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluştu.
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Hem konusu hem de Serenay Sarıkaya'nın cesur sahneleri ile gündeme damgasını vuran Şahmaran'ın ikinci sezonunda Sarıkaya'nın küvet sahnesi olay olmuştu.
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Şahmaran'daki küvet sahnesinin çekildiği anları paylaşan oyuncu bir kez daha hayranlık uyandırdı.
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