Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı yılanların anası olarak bilinen mitolojik bir efsaneyi Şahmaran dizisi, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluştu.