Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi yok artık dedirtti
GQ dergisi için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gecesinde tercih ettiği derin dekolteli kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
GQ Türkiye'nin kapağı olan güzel oyuncu GQ Türkiye için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
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GQ Global Creativity Awards gecesinde ödül alacak olan oyuncu siyahlar içinde kırmızı halıda boy gösterdi.
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Küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı heyecan verici GQ oluşumuna bu sene GQ Türkiye Serenay Sarıkaya ile katıldı.
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Serenay Sarıkaya'nın kırmızı halı için tercih ettiği kıyafeti de cesur dekoltesi de olay oldu.
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