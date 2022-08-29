Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yaz boyunca sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor.
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izide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise Maran Yaloğlu isimli bir adamı canlandırıyor.
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Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin olduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak dizi çekimlerinde Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören yurttaşların jandarmaya ve kaymakamlığa dizi ekibini şikayet etmesi sonrası gündem olmuştu.
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