Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu

Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin olduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.